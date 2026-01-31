海鯤潛艦成功潛航50米 吳釗燮曝空拍視角

台北市 / 綜合報導

國安會秘書長吳釗燮今天在社群平台X上，一連發布了四張國造潛艦海鯤號成功潛航測試的照片，並有無人機空拍的視角。

看看這張照片的視角，顯示正在下潛的海鯤潛艦，其帆罩與潛望鏡逐步沒入水面下，另外其他兩張照片，官兵站在潛艦上，以及海鯤號在海面上的影像。吳釗燮也強調，海鯤號成功完成首次潛航測試，是台灣威懾能力向前邁出的重要一步。

