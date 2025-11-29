海鯤潛艦海測遭指「違法」、「政治性測試」 海軍：均符合航行安全條件無顧慮

2025.11.28晚間，國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤潛艦結束第5度海上測試（SAT）後，返回高雄港。台船提供



有網路媒體報導指稱，國造潛艦海鯤號日前5次海測「都沒有錨」，並指「水密門未測試」，對於海鯤潛艦的傳聞，海軍司令部表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。台船公司稍早也指出，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

據了解，海鯤潛艦前天（11/27）與昨天（11/28）連續兩天進行海上測試時，於高雄港外海測試水域除了海巡署巡邏艦艇之外，均有海軍派出最新救難艦「大武軍艦」與成功級飛彈巡防艦在一旁戒護。另外，也有航空迷在附近拍攝到有一架空軍六聯隊第34中隊的P-3C反潛巡邏機，也在周邊空域巡弋，維護安全。

空軍六聯隊第34中隊P-3C反潛巡邏機於2025.11.28在海鯤潛艦海上浮航測試周邊空域巡弋警戒，防範共機侵擾。諸葛風雲提供

另外，根據今天上午國防部發布的中共解放軍進入台海周邊動態顯示，從昨天上午9點起到昨天晚間20時10分，確實有10架次中共主、輔戰機越過海峽中線侵入西南空域，且有無人機貼近台灣24海浬鄰接區界線拐進接近高雄外海，直到下午5點40分才折返，可能有意窺探海鯤潛艦海上浮航測試。

海軍司令部表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供

對於網媒根據爆料的報導，批評指海鯤潛艦「違法測試」、「政治性測試」等，台船今天下午發出新聞稿予以駁斥。除了澄清錨機維修並未影響海測安全之外，也澄清海鯤潛艦全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

台船也強調，依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」。

