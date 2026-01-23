海鯤潛艦潛航測試在即 台船科普測試程序規劃與安全評估準備
潛艦國造原型艦「海鯤號」本週三（1/21）由台船船塢移至91號碼頭泊靠，外傳是進行潛航測試前最後準備工作，近期可能就會出海繼續進行海上測試（SAT）階段的潛航測試。根據台船當天說明，海鯤號今日由台船船塢移至91號碼頭泊靠，其餘試航準備依計劃進行。為了讓社會各界認識潛艦、支持潛艦國造政策，台船公司官網上的《潛艦知識科普》系列，今天推出第二波兩項主題：「潛艦測試程序」、「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」等內容。
台船公司在潛艦測試程序主題中，對於潛艦完成建造後，應通過哪些測試？與水面艦艇主要差異在哪裡？提出說明。
台船指出，為保安全，並考慮複雜性，潛艦的完工測試須採分階段、多科目、多航次的漸進式測試方式，逐步發現問題、改善缺失、調校性能。潛艦測試的主要階段包括泊港測試（HAT）、海上測試的浮航測試、海上測試的潛航測試、測評測試的系統整合階段，以及交船後由海軍進行的測試測評中的作戰測評階段等，如下圖：
台船指出，當造船廠完成潛艦建造後，與水面艦艇一樣，都需通過反覆測試，驗證所有系統都符合設計性能，以及系統具備良好穩定度後，方可交給船東(也就是海軍)，進行後續成軍準備，納入服勤執行作戰任務。以下介紹傳統的測試分類，與現代系統工程測試方法的分類略有不同。
一般設備的FAT、SAT 和 HAT
首先，船上的各種裝備和其它於工程和製造領域的設備驗收程序類似，分為三階段：
FAT (Factory Acceptance Test) 「出廠驗收測試」(廠試)：通常在製造商的工廠內進行，由採購方人員或第三方驗證單位執行，目的是確保設備出廠時符合設計規範和客戶要求。
SAT (Site Acceptance Test)「現場驗收測試」：是設備運送到客戶現場並安裝完成後進行的測試，目的是確保設備在實際運行環境中能正常運作，且性能符合預期。
HAT (Hardware Acceptance Test)「硬體驗收測試」：通常是設備的硬體部分完成並交付客戶後進行的，目的在確保硬體符合規範，並能夠與其他系統正常協同工作。
船艦的HAT、SAT和測評
到了船舶建造完成時的測試，為謹慎控制測試風險，各國海軍都很雷同地規定，將測試劃分成三個主要階段，英文簡寫與上述一般設備的測試相似，但意義與方法不同：
碼頭測試 (Harbor Acceptance Test, HAT)，或稱泊港測試、港內測試。
出海測試 (Sea Acceptance Test, SAT)，或稱海上測試。
測評測試(Tactical Evaluation Test)，包括船廠的技術測評，及交艦後的作戰測評 (或稱戰術測評)。
對安全性要求極高的潛艦必須嚴格遵守此程序，因她必須承受海下高壓與視盲的嚴峻環境，以及保持本身長期在內部封閉下仍可處在良好的平衡狀態。此差異最大部分顯見在出海測試，因為當潛艦出海進行下潛測試後，即失去類同水面艦艇可提供極佳安全保障的預留浮力，以及需要封閉所有與外界聯繫或聯通的通道，並開始在船殼水密邊界與通海系統上逐步承受巨大的海水壓力。此等高風險的來源，使得港內測試成為出海測試前必要的安全準備與守護，非常重要而且費時。
為加強出海測試安全管控，在潛航測試時，又可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試與深水深度測試等三階段依序進行測試；同時在淺海測試階段和深海測試階段又會逐漸增加測試深度，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓之(液壓)油、(海)水、電、(壓縮空)氣等系統的功能與組合運作。
由於潛艦相當複雜，待測試的裝備與項目及情境非常多，所以每個航行深度一般都會安排多個航次，逐一安排相應的測試科目；有些科目會在不同條件下重複出現，有的只會驗測一兩次。也就是說，每航次只會測試部分科目，不是全部科目都要測試。另外，設計時會考慮要有備援、分散風險、互相支援、減低振動等因素，有些設備的數量不只一個，也會採漸進式的測試步驟，安排由少到多的不同組合，以對應各種平時、緊急狀況的需求，直到全部都測試完成。
在各次出海測試前，也必須通過全艦安全系統的全面航行檢查。在測試過程中有時也難免會發生或發現各項裝備的缺點，當發生或發現的缺點會影響航行安全時，則會立即停止測試並返航檢測與修復，待再次通過檢驗後再重複執行該測試科目；但如果缺點不影響安全或航行，可能繼續執行原定的其它測試科目後再返航；而不影響安全或航行的缺點也不一定需要返航後就立刻檢修調整；特別是部分裝備可能受限於空間干涉或狹窄，檢修需移除鄰近設施，因此將儘可能合併相關工項，以降低重複性的拆修。
也就是說，潛艦測試程序的規劃、衡量重點在於「航行安全無虞」，其次才是「工程效率」，而「全部裝備完好備便」就不是每次測試所必須的。綜合上述，不難發現潛艇的測試程序相當繁複，時間往往相當冗長；特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達一年以上。
潛艦測試流程各階段之測試地點、目的與項目比較如下：
台船公司表示，台船潛艦專案團隊在全體國人關注與海軍督導下，秉持一貫之敬業精神，嚴格遵循測試程序與相關測試規定，在安全管控下逐步完成並通過所有測試，以不負國人期待。
更多太報報導
潛航測試「快了」！海鯤潛艦今午移泊高雄港91號碼頭
科普「潛艦國造」首集上架 台船官網細說潛艦動力與柴油主機
認了海鯤艦測試落後2個月！ 海軍證實:「每天19萬」按日計罰、不會久拖
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 49則留言
短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐
生活中心／江姿儀報導今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。民視 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 53則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 165則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5則留言
麻衣父親胰臟癌逝世！她暴瘦現身：生命這麼脆弱
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）去（2025）年曬出爸爸與兒子的合照，提到「爸爸生命只剩幾天」，隨後證實爸爸罹患胰臟癌，並傳出已於12月28日離世。失去至親的麻衣近日回台灣錄影，面對外界關心，她坦言過去一段時間總是一個人哭不停，甚至暴瘦到體重只剩41公斤。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 4則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 12則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13則留言