海鯤潛艦爆第2次海測X型舵無法轉向 台船未否認、海軍：返港後已改正

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711）於2025.6.26第二次海測（SAT）資料照，但12.13遭爆料X尾舵液壓動力失效，只能靠人力操控。當時台船指出「順利完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力」。台船公司提供



《鏡報》報導指稱，國造潛艦原型艦海鯤號在第2次海測時，即發生「液壓系統全掛掉，X型舵無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」排隊，並指「全靠接力式的人力輸出，才讓大家逃出升天」。對此，台船今天（12/13）下午表示，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。由於台船並未否認該事件，海軍也表示，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。

國造潛艦首艘原型艦海鯤號（舷號711）2025.7.3上午出高雄港進行第三次海測。照片：諸葛風雲提供

針對媒體報導指有參與測試人員爆料，指海鯤潛艦在今年6月26日出海進行測試（SAT）時，以電瓶充電方式出海，並進行相關測試，但是突然發生液壓系統全都失效，導致控制方向的X型舵完全不能動，只能「直直往前撞過去」，當下立刻將人員召集在潛艦後端的「舵機室」排隊，並將尾舵搖桿拿出，每個人都用手拚命搖轉，快沒力時立刻交棒，由下一任繼續搖，就在好幾個人輪流搖的情況下，才讓X型舵有點轉向。後來是靠兩艘拖船推力控制海鯤艦首方向才能安然返航。

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711）於2025.626上午出高雄港進行第二次海測（SAT），順利完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力。台船公司提供

對於海鯤潛艦6月26日執行第2次海上測試出現的X尾舵液壓系統失效事件，海軍對此表示，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。

對此報導，承建海鯤潛艦的台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司，股號：2208) 發出新聞稿表示，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

台船公司表示，該公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺 失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為， 而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸 與困難。台船也表示，該公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711）具備X型尾舵（右下艦艉處），資料照為2025.626上午海鯤潛艦出高雄港進行第二次海測（SAT）。台船公司提供

台船強調，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問 題的報導或臆測，將不再逐一回應。台船公司潛艦專案團隊將持續 戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提下，儘快完工交艦，不負國人所望。

