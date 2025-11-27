海鯤潛艦第4次出海測試 台船「奮進魔鬼魚」無人艇伴隨

國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」（中，舷號711）2025.11.27上午駛出高雄港第4次海上測試，港務局、高雄港警與與海軍艦艇進行戒護，而台船「奮進魔鬼魚」無人船（左）也在旁併航。截自YouTube頻道「Tommy Chi諸葛風雲的異想世界」



國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」，與上次海測相隔147天，今天（11/27）上午終於再次出海浮航測試，據了解，海鯤號可望在今天與明天將接連進行測試，希望追上先前因為系統整合問題延宕的海測進度，向潛航測試推進。而現場可看到，除了海軍陸戰隊出動M109突擊艇、港務局工作船、港警的船隻之外，台船自身研發的「奮進魔鬼魚」無人艇也伴隨在海鯤潛艦旁併航，似乎是為海測工作進行紀錄。

由於海鯤潛艦是睽違147天後再度出海測試，上一次、第3 次海測是在7月3日，在當天下午完成第三次浮航測試後，台船對外表示，安排「海鯤軍艦」進乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整，依計畫執行後續海上測試。而後續根據海軍說明，「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統」還需要進行調校，才會進行後續海上測試。

廣告 廣告

國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」（中，舷號711）2025.11.27上午駛出高雄港第4次海上測試，港務局、高雄港警與與海軍艦艇進行戒護，而台船「奮進魔鬼魚」無人船（左）也在旁併航。截自YouTube頻道「Tommy Chi諸葛風雲的異想世界」

因此，海鯤潛艦經過4個月的系統檢整後，終於出海測試，讓許多支持「國艦國造」的軍事迷自發性組織前往高雄港海堤，拿著國旗、拉起自製布條，為海鯤號加油，也有大批軍事迷在場拍照紀錄海鯤號出海測試的船隊陣仗。

軍事YouTube頻道「Tommy Chi諸葛風雲的異想世界」也對海鯤潛艦出港過程進行直播，吸引不少網友關心。

軍事專家紀東昀表示，海鯤號超過合約期限未能交艦，每天會有計罰條款，以台船及海軍角度而言，目前我國有兩艘二次大戰時期的潛艦（海獅號與海豹號）亟待退役，目前只有海龍潛艦與海虎潛艦為256戰隊挑起水下作戰重任，相當吃緊。海軍會希望能安全前提下、盡早完成相關測試工作，未來應該最少會有兩次潛航測試，第一次會在較淺海域進行潛望鏡深度測試，甚至在50公尺深度進行簡單的潛航測試。

紀東昀進一步指出，海鯤號第二次潛航測試會在比較深海域，進行100至200公尺以上的深度，且同步進行操雷射擊，這時要進行作戰系統連線，把聲納獲得的目標提供給魚雷，如果完成操雷射擊，整個測試即告一段落，可以進入交艦程序。

紀東昀也表示，海鯤號潛艦在今天與明天都會出海測試，這是潛航前最後準備工作，會將未來要進行潛航測試的科目，在浮航狀態進行模擬，讓這段日子調校及系統整合的努力可以完成。

更多太報報導

傳海鯤潛艦11/27再度出海 潛航測試進度連動海軍司令人事佈局

揭海鯤艦認知作戰報告曝中共5大攻擊手法 林楚茵反批媒體：抹黑造假

海鯤號若來不及交艦 顧立雄：每天罰台船19萬元