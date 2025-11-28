海鯤潛艦連續2天出海浮航測試 第5度海測傳將模擬下潛演練

國造潛艦（IDS）計畫首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）第5度出海進行浮航測試，2025.11.28上午9時駛出高雄港。截自諸葛風雲直播YouTube



國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」，繼昨天（11/27）完成第4次海測之後，今天（11/28）上午第5度出海進行浮航測試。昨天第4度海測直到晚間7時左右才結束，根據台船指出，海鯤潛艦昨順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。另外，據指出，今天海鯤潛艦將會進行模擬下潛的潛航測試的演練科目，向正式進行潛航測試「暖身」，持續推進海測進度。

海鯤潛艦昨天晚間才完成第4度海測之後，今天上午8時許，海鯤潛艦在高雄港警、港務局工作船以及海軍陸戰隊的M109突擊艇戒護下，緩緩駛出高雄港，往外海進行第5度的海上浮航測試。而高雄港海堤與昨天一樣熱鬧，有多家電視臺、網路媒體前往直播報導，並有不少軍事迷前往拍攝，還有熱心民眾自發性組織在海堤上拉布條、揮舞國旗向包括海軍256戰隊、海鯤潛艦團隊高喊加油。

在海軍陸戰隊M109突擊艇（左）戒護下，國造潛艦（IDS）計畫首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711，中）2025.11.28上午9時駛出高雄港，執行第5度海上浮航測試。截自諸葛風雲直播YouTube

軍事專家紀東昀在今天上午高雄港現場直播中指出，由於昨天海鯤潛艦第4次海測包括動力、空調、潛望鏡、聲納等各項系統測試都已經完成，因此海鯤潛艦今天除了完成其他浮航測試的項目之外，也會進行模擬下潛測試的科目，也就是為下一階段的「潛航測試」做準備。

