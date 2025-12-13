海鯤潛艦遭爆海測時液壓系統失效 X型尾舵改由人力操作轉向

〔記者羅添斌／台北報導〕航號711的國造潛艦原型艦「海鯤號」，已在日前完成浮航測試，下一階段將在完成潛航前所有裝備整備與調校後，進入淺水潛航的測試，但根據《鏡報》新聞網今天報導指出，「海鯤號」先前在今年6月26日進行第二次海測時，艦上的液壓系統竟然失效全數掛掉，導致X型尾舵根本無法轉向，最後是靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」排隊，以人力接力方式操作，才能順利返港。

此外，伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭，用拖船的推力來影響海鯤號的方向，避免海鯤號因為X型舵失效而發生撞到其他船的事件。

海軍司令部今天對此表示，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。

海軍司令部參謀長邱俊榮中將10日證實，海鯤號進度確實落後「2個月以上」，已依照合約規定，從11月起針對負責建造的台船公司開始「每日計罰」，每天為19萬元，罰款將待交艦時從後續付款中直接扣除。(資料照，記者張嘉明攝)

海軍司令部參謀長邱俊榮中將10日在國防部記者會證實，海鯤號進度確實落後「2個月以上」，目前已依照合約規定，從11月起針對負責建造的台船公司開始「每日計罰」，罰款將待交艦時從後續付款中直接扣除。

針對外界關切海鯤號是否因系統整合問題導致海測(SAT)時程延後，邱俊榮說明，海鯤號已於12月5日進入台船船塢，目前的重點在於執行「潛航前」的所有裝備整備與調校。他坦言，目前的確有2個月以上的進度落後，海軍將協助並督導台船進行調校，確認達到潛航安全條件，並經過嚴謹的安全評估後，才會安排後續的出海測試，目前全案在群策群力下按部就班實施中。

