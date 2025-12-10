海鯤潛艦遭諷「計罰57年才達上限」 海軍：落後2個月「不會拖那麼久」

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供



潛艦國造原型艦「海鯤艦」11月交艦目標確定跳票後，海軍依約每日向台船開罰新台幣19萬元，至今已累計近200萬元。外界關注海鯤艦目前打造進度。海軍參謀長邱俊榮中將今天（12/10）在國防部記者會上說明，目前海鯤艦的測試進度約落後2個月，海鯤艦已於12月5日進入台船船塢，進行潛航前的裝備整備，將確認達潛航安全標準後再安排後續測試。

國防部今天舉行記者會，有記者關切國造潛艦海鯤號進度落後，未如期於11月交艦，依照合約，台船每日遭開罰新台幣19萬元，由於累計罰金最高是造艦款的20%，外界嘲諷「等於連續開罰57年才會達成上限」。對此，海軍參謀長邱俊榮說明，海鯤艦的測試進度約落後2個月，目前在積極準備後續的潛航測試，相信不會拖這麼久。

廣告 廣告

至於何時要台船交付進度落後的罰款，邱俊榮表示，相關計罰的累計金額會在達到交艦履約條件時，從海軍應支付但尚未支付的款項中扣除，將依合約進行。

邱俊榮表示，由於這是台灣第一次打造潛艦，考量台船能力及對國內造船產業的支持，當初合約中才有如此計罰的標準。後續艦則會依原型艦的的建造情形，在履約條件上全盤檢討，做合宜處置。

更多太報報導

傳海鯤號「無錨機」、水密門未測完 台船駁「政治性海測」：測試皆符合安全標準

下一步就是潛航測試！ 台船：海鯤潛艦完成浮航測試

趁颱風摸上岸！中國男子偷渡金門：嚮往台灣自由民主