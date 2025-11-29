海鯤潛艦5次海測均無船錨？！ 爆料人士怒批：目無法紀

國造潛艦原型艦「海鯤潛艦」依海試計畫，28日完成第5次浮航測試，但根據媒體獨家爆料，台船內部人士披露，5次海測，艦上都沒有錨，拿全體船員生命開玩笑，簡直是目無法紀！

國造潛艦原型艦「海鯤潛艦」依海試計畫，27日實施第4次浮航測試，台船公司表示，此次完成動力、航儀、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，餘測試項目規劃近期執行；國防部長顧立雄則指出，會視測試狀況規劃第5次浮航測試，只要第5次浮航測試順利，就會進入潛航測試階段。

廣告 廣告

27日清晨從高雄港第2港口緩緩駛出，展開第4次海測，預計下午返航，值得一提的是台船無人艇「奮進魔鬼魚號」這次也一起伴航出海。海鯤號大約8時20分從台船船塢駛出，過程中由海軍小艇、海巡艦艇以及無人艇全程護航，甲板上與前幾次一樣有測試人員「站坡」，緩緩出港。

28日一早「海鯤潛艦」又從高雄港第2港口出海進行海測，連續兩日出海情況過往從未出現，特別的是，海鯤號27日在外海測試到傍晚近天黑才返航，有別於過去多半在中午前後即結束行程，外界猜測由於交期確定跳票，台船應該是因應面臨違約困境，要加速測試的進行。

根據《鏡報》29日獨家報導，海鯤潛艦在乾塢進行岸測時，發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑。

報導引用《船舶法》及《船舶設備規則》等法規，都明確規範船舶必須配備錨、錨鏈及繫纜等設備。但海軍要求台船「沒有錨也要出港海測」，企圖製造海鯤號興建工程正常的假象。

爆料人士透露，海軍居然認為《船舶法》是規範民間船舶，潛艦是軍艦，是特種船舶，不受《船舶法》規範，他批評海軍簡直是目無法紀！

【看原文連結】