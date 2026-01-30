海鯤艦再度潛航測試 軍事迷清晨守候見證

（中央社記者林巧璉高雄30日電）潛艦國造原型艦海鯤艦今天再度潛航測試，繼昨天首度潛航，海鯤艦上午近10時再度駛出港區，至近海進行測試。一早就守在港邊的軍事迷搖旗吶喊「海鯤號加油」。

海鯤艦今天上午近10時許在層層戒備下出港，今天不到8時就有軍事迷聚集在港邊等候，一名從台南來的民眾林先生表示，每次海鯤艦測試都親眼見證，他是海軍退伍，非常期待潛艦能盡快加入海軍行列，增加國力。

民眾紀先生說，先前多次到港區等候海鯤艦，但都撲空；今天第一次親眼見到海鯤艦內心非常感動，原本想騎腳踏車與海鯤艦合影，但因時間較急未騎車出門。

軍事專家紀東昀今天在現場接受媒體聯訪表示，目前看起來海鯤艦昨天的測試非常順利，因此台船、海軍才會決定今天接著繼續測試。昨天艦體下潛50公尺的淺水域測試均順利完成，今天應該會持續朝著100公尺目標進行測試。

紀東昀說，目前看起來6月交艦的目標相當樂觀，除了昨天已測試過的聲納系統、動力系統，以及水中計程儀等測試外，潛艦最重要的就是匿蹤，也就是在海底要安靜無聲；因此包括船殼在水底是否會產生聲音，以及艦體的反應等都是重要測試項目。

海鯤艦昨天首度潛航測試，台船公司昨晚表示，國造潛艦海鯤軍艦首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及此次計畫測試項目；後續將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試（SAT），達成交艦目標。（編輯：龍柏安）1150130