海鯤艦完成首次淺水潛航測試 財經網美：多難興邦，台灣一定不倒

記者李鴻典／台北報導

台船公司今（29）天晚間表示，國造潛艦海鯤軍艦今天首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及此次計畫測試項目；後續將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，達成交艦目標。財經網美胡采蘋說，殷憂啟聖，多難興邦，經歷困難的國家才會更強大，海鯤艦加油，海軍加油，台灣的潛艦部隊一定越來越強，台灣一定不倒。

「海鯤軍艦」1/26執行潛航前置海上測試。（圖／翻攝自台灣國際造船股份有限公司網站）

台灣國際造船公司晚間發布新聞稿指出，「海鯤軍艦」今（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

廣告 廣告

台船說，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。



台船說，「海鯤號軍艦」將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

胡采蘋深夜發文寫道，海鯤號今天完成首次下潛，晚上18:30返航入港。台灣人要做任何事情都不會很順利，總是有人要阻擋、要罵、要貶低，絕對不通過國防預算，絕對不讓我們自己造艦，各種軍事計畫、衛星計畫、國艦國造、國機國造被一拖再拖好幾年，軍購案從去年到今年，不審就是不審，就算所有民調過半數支持國防預算，但是立法院就是不讓國防預算過關。

胡采蘋說，在這麼困難的環境之下，海鯤艦竟然首次下潛成功，真的是好值得紀念的一天。

胡采蘋表示，永遠會記得我們台灣人做出的第一艘潛艦，就是在立法院十度封殺國防預算之後成功下潛。我們大家都要記得這一天，以後都要跟這些人算帳。殷憂啟聖，多難興邦，經歷困難的國家才會更強大，海鯤艦加油，海軍加油，台灣的潛艦部隊一定越來越強，台灣一定不倒。

更多三立新聞網報導

台灣國防自主里程碑！海鯤號首度潛航成功 王定宇揭造艦秘辛

台船：海鯤順利完成3項淺水潛航前置海上測試

涉洩機密設計圖協助造「海鯤號」 韓軍工承包商負責人遭判兩年半

認了海鯤號「測試落後逾2個月」！海軍證實開始計罰 最新進度曝

