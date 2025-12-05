海鯤艦將實施潛航測試 艦體進塢檢查、調校
國造潛艦海鯤號於11月27、28日連續2天實施第4次及第5次海上浮航測試，執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試後，台船公司認為已符合預期目標，依計畫於5日進塢實施相關系統檢查與調校，為後續潛航測試努力。
台船公司表示，他們與專案團隊秉持安全第一為前提，「海鯤軍艦」為後續潛航測試，依計畫於5日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。
