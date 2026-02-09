海鯤艦海測成功！黃暐瀚感性認「我有哭」：謝謝小英總統的堅持，守護家園不分黨派

「看到海鯤艦測試順利，我相信這兩天很多台灣民眾都跟我一樣，深深地感動！」政治評論員黃暐瀚今（9）日在臉書與直播中罕見感性發言，除了公開感謝前總統蔡英文當年的堅持，更坦承自己在看到海鯤艦深水海測順利的新聞時，情緒激動落下眼淚。他強調，這不只是軍事成就，更是台灣守護民主自由的具體實踐。

高雄陰雨 海鯤艦進行第4次潛航測試（2） 高雄6日天氣陰雨，潛艦國造原型艦海鯤艦於上午9時 許出海進行第4次潛航測試，台船總經理蔡坤宗表 示，海鯤艦潛航測試的深度早已超過潛艦呼吸管與潛 望鏡的深度，達「幾十公尺深」。 中央社記者董俊志攝 115年2月6日

「看台灣成功不能哭嗎？」 黃暐瀚反擊酸民唱衰文化

海鯤艦近日公開海測影片，畫面震撼全台，但也引發部分網友諷刺。黃暐瀚在直播中正面迎擊：「有外國人在那邊諷刺說你有哭嗎？有啊，我有哭啊！我一個台灣人，看到台灣成功我不能哭嗎？」

黃暐瀚語重心長地表示，他並不反對在野黨監督，但「監督歸監督，你不可以無差別地希望他差」。他提到，過去有人將潛艦形容為「海棺材」，這種預設失敗的心態令他難以認同。他反問：「蓋一個潛艦多麼不容易，如果失敗了，你會比較高興嗎？我不會，所以我希望他成功。」

父母望子成龍喻國防：愛他，就不該每天等著他失敗

為了讓觀眾理解「建設性監督」與「唱衰」的分別，黃暐瀚在直播中舉了一個生動的比喻：就像父母希望孩子考上好學校，雖然平時會念他、督促他念書，但絕對不會在他進考場前對他說「你去死啦、你一定零分、笑死人你這種腦袋能考上」。

黃暐瀚直言：「如果你愛台灣，你不會每天等著他失敗。」他認為，國防建設攸關所有人的安全，就像海鯤艦上的官兵都是中華民國的弟兄，不應為了政黨鬥爭而希望國造潛艦出事。

謝謝小英總統！黃暐瀚：對的事，就該堅持下去

「謝謝小英總統的堅持，我們才有這一天。」黃暐瀚感嘆，當年潛艦國造面臨排山倒海的反對聲浪，被認為是不可能的任務，但蔡英文頂住了壓力。他重溫了蔡英文當年的命名致詞，強調潛艦國造不只是目標，更是守護國家的具體實踐。

他在臉書寫下：「面對質疑，我們不要畏懼；面對威脅，我們堅定向前。對的事，就堅持下去。」並高呼「中華民國台灣加油」，展現其超越藍綠、守護國家主權的鮮明立場。

留給對手走的路：外星人來襲時，我們得肩並肩

面對網路上的猛烈攻擊，黃暐瀚分享了他豁達的處世哲學。他開玩笑說自己手上有本「小冊子」，記住了那些惡意謾罵的人，「這些人就不是朋友，但我也沒把他們當仇敵」。

他用「外星人打地球」做比喻，強調當台灣受到威脅時，不論立場如何，大家仍得肩並肩保護家園。「所以我永遠要留一點空間給對方走，他選擇罵你，你可以選擇不罵他。」黃暐瀚呼籲看直播的觀眾，面對紛爭要稍微忍一下，台灣才能團結共好。