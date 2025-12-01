海鯤艦海測未裝船錨 顧立雄：有多重備援手段 安全仍是首要

日前國造潛艦「海鯤艦」在執行浮航測試時，爆出未裝設船錨，恐有危安疑慮。對此國防部長顧立雄今(1)日受訪表示，海軍與台船有設計多重備援手段，安全仍是相關測試的首要考量。另外有關1.25兆的特別預算軍購項目，則表示在美方完成知會國會程序前，援例不會對外說明。

國造潛艦原型艦「海鯤艦」日前重新展開浮航測試，但國內媒體報導指出，因錨機故障，過往出海測試時都沒有船錨，質疑違反「船舶法」並有安全疑慮。對此國防部長顧立雄1日在立法院受訪時表示，海鯤艦在進行相關測試時，都有完善的備援措施，確保安全無虞。

廣告 廣告

顧立雄指出，不論是外國的專業技協，或是我方海軍專家意見，都表示「錨」在一般潛航時是不會使用。雖然錨機有故障的狀況，但海軍及台船，也有設計多重的備援手段。顧立雄說：『(原音)不管是在浮航的時候，或是接下來要進行潛航的時候，這些多重備援的手段，都會確保我們浮航或潛航時的安全。所以安全還是會列為我們首要的考量。』

另外前海軍司令唐華，12月起調任國防大學校長一職，外界質疑與海鯤交艦延宕有關。對此顧立雄則表示，此次調動為三軍統帥賴清德總統所做的決定，將借重唐華的專業才幹，持續進行國防教育改革的重大任務，並無所謂「拔官」懲戒的用意。

而有關新台幣1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」的實際軍購項目，顧立雄則說明，相關品項目前已與美方完成初步協調，但在美方完成知會國會流程前，循例不會對外說明。

至於特別預算中，是否會納入「台灣之盾」等相關軍購項目，顧立雄強調，將依敵情威脅、作戰需求及未來科技發展趨勢，來擬定軍購項目。顧立雄說：『(原音)我們一直以來不斷提升整體防空系統的能力，那現在要進一步的增加我們重層的攔截網，有效的透過AI輔助來整合相關感知系統、提高攔截率，這現在是我們整體防空的目標。』

顧立雄也強調，凡是有助於整體防空能力目標達成的指管決策系統，不論是軍購、委製或商購，都會是未來籌購的潛在項目。(編輯：宋皖媛)