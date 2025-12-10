海鯤艦測試進度延宕約2個月 正進行潛航裝備整備

潛艦國造原型艦「海鯤艦」11月交艦目標確定跳票後，海軍依約每日向台船開罰新台幣19萬元，至今已累計近200萬元。外界關注海鯤艦目前打造進度。海軍10日在國防部記者會上說明，目前海鯤艦的測試進度約落後2個月，海鯤艦已於5日進入台船船塢，進行潛航前的裝備整備，將確認達潛航安全標準後再安排後續測試。

由於海鯤號未如期於11月交艦，依照合約，台船每日遭開罰新台幣19萬元，由於累計罰金最高是造艦款的20%，等於連續開罰57年才會達成上限。對此，海軍參謀長邱俊榮說明，海鯤艦的測試進度約落後2個月，目前在積極準備後續的潛航測試，相信不會拖這麼久。

邱俊榮指出，相關計罰的累計金額會在達到交艦履約條件時，從海軍應支付但尚未支付的款項中扣除，將依合約進行。

邱俊榮表示，由於這是台灣第一次打造潛艦，考量台船能力及對國內造船產業的支持，當初合約中才有如此計罰的標準。後續艦則會依原型艦的的建造情形，在履約條件上全盤檢討，做合宜處置。