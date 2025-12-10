海鯤艦測試進度落後逾2個月 海軍：罰台船每日19萬元

海軍司令部參謀長邱俊榮表示，「已經在11月超過他的這個交艦條件之後，現在已經開始計罰，那我們累計他的計罰的天數，在達到交艦履約條件的時候，我們會計算他所有逾期的天數，那這個款項將由他應支付的款項，我們尚未支付部分從中間實施扣除，那這些都依照所有合約來進行。」

邱俊榮也進一步表示，由於這是台灣第1次打造潛艦，考量台船能力及對國內造船產業的支持，當初合約中才有這樣的計罰的標準。後續艦則會依原型艦的的建造情形，在履約條件上全盤檢討，做合宜處置。