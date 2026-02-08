海鯤艦潛航影片首度公開 賴清德：讓世界看見台灣守護家園決心

台船今天首度公開國造潛艦海鯤號紀錄影片，總統賴清德透過臉書表示，這支影片讓大家清楚看見第一艘潛艦國造的海測成果，背後是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入，請大家繼續為所有夥伴加油，讓世界看見台灣守護家園的決心。前總統蔡英文說，希望大家繼續支持潛艦國造計畫，讓海鯤艦靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護自由與民主，讓台灣繼續穩健走向世界。

潛艦國造原型艦海鯤艦6日在陰雨天進行第4次潛航測試，於上午9時許駛出港區，艦上站著許多測試人員。（中央社）

國造潛艦海鯤號持續進行潛航測試，台船今天首度公開紀錄影片，除披露水下潛航影像外，也詳實記錄第一次下潛、舵控及天線升降等關鍵測試，更公開發射誘標等動態畫面，展現海測（SAT）成果，彰顯測試進度按照計畫順利推進中。

廣告 廣告

賴清德透過臉書（Facebook）表示，台船今天發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多民眾和他一樣，看了相當感動。

賴清德說，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見第一艘潛艦國造的海測成果。這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。

賴清德也提到，接下來將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心。

蔡英文也透過臉書分享影片表示，在這2周內，海鯤艦完成4次淺水潛航測試，影片中的每一個片段都記錄一段走了很久的路。潛艦國造曾被認為是不可能完成的任務，這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、實驗室、指揮與測試現場，許多努力無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計畫一步步走到今天。

蔡英文認為，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力、也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，大家一起為保衛國家，堅定踏出這一步，也一定要走完這一路。

她表示，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，確認安全條件與完成評估後，將安排後續潛航測試，直到正式交艦。期盼大家繼續支持潛艦國造計畫，讓海鯤艦能在未來某一天，乘載台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。