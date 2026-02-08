海鯤艦潛航 總統：讓世界看見台灣守護家園決心

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統賴清德今天透過臉書分享台船發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，總統說，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號潛艦持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心。

國造潛艦海鯤號正持續進行潛航測試中，台船今天首度公開紀錄影片，除披露水下潛航影像外，也詳實記錄第一次下潛、舵控及天線升降等關鍵測試，更披露發射誘標等動態畫面，展現海測（SAT）成果，更彰顯測試進度按照計畫順利推進中。

廣告 廣告

賴總統透過臉書說，台船今天發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多民眾都和他一樣，看了相當感動。

總統說，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見第一艘潛艦國造的海測成果。

他說，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標。

賴總統請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心。（編輯：蘇志宗）1150208