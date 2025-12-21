海鯤艦監造、技協及裝備廠商有多少家 《鏡報》報你知

海鯤號是國造潛艦，由台船公司擔任主合約商，有多國技術專家與裝備廠商參與。（資料照片／台船提供）

「潛艦國造」海鯤軍艦（舷號711）的興建，是由海軍司令部委由台船公司擔任主合約商、英商BMT集團擔任海軍的技術顧問，負責審查與查核原型艦的設計標案，並透過國際商售模式邀請多國技術專家與裝備廠商參與。

海軍為確保主要承包商台船的設計標案品質，於2018年透過機密指廠採購，由BMT的子公司（BMT Defence Services） 出任技術顧問，負責對設計文件進行審查。而在BMT的加入下，曾向美商 Alion Science and Technology（現隸屬 ASRC Federal）借調具備實際潛艦設計與建造經驗的專家，共同協助IDS的技術監督。 BMT成功取得加拿大政府核發的7項技術顧問輸出許可，使其能合法為台灣提供潛艦設計與風險管理的諮詢服務。另外，BMT參與了海鯤艦超過700多項合約設計文件的審定工作，確保設計符合實作經驗與安全標準。

海鯤艦被形容為「多國聯軍」裝備組合，其主要由歐美大廠提供關鍵系統，包括「戰鬥系統與聲納整合」是 由美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）負責戰鬥系統整合；聲納系統則包括雷神公司（Raytheon）的數位式被動陣列聲納。而光電桅桿（潛望鏡）則是採用美國L3Harris公司產品。

而在武器系統方面，由於配置美國製Mk 48 Mod 7 AT重型魚雷，因此包括洛克希德·馬丁與科學應用國際公司（ SAIC, Science Applications International Corp.）則負責導引與控制系統與推進系統整合與測試。

另外，海鯤軍艦配備潛射型UGM-84 魚叉（Harpoon）反艦飛彈，則是美國波音公司的國防、空間與安全分部 (Boeing Defense, Space & Security) 負責。



