海鯤艦第3次潛航測試 專家：頻繁海測顯示艦況穩定

（中央社記者林巧璉高雄5日電）潛艦國造原型艦海鯤艦今早進行第3次潛航測試；軍事專家表示，近日頻繁測試代表海鯤艦狀況佳，不需要再進行太多調整，預計持續進行不同深度、速度的測試。

海鯤艦上午8時許駛出港區出海測試，軍事專家紀東昀表示，此次海測也看見大武級救難艦、台船自主研發的「奮進魔鬼魚號」無人船一起出海，海鯤艦近日頻繁海測也代表整體狀況日趨成熟，不需要再進乾塢做任何調整，就可以進行下一個科目的測試。

紀東昀說，海鯤艦今天仍是進行淺水測試，深度預計在100公尺內，潛艦在不同深度的耗電量都會不同，所有的科目都要反覆進行不同條件的測試，預計明天還會有海測。

海鯤艦今天進行第9次海測、第3次潛航測試，此次出港時間較前幾次早，不到8時30分就出海，一早就有軍事迷聚集在港邊等候，8時許見到海鯤艦現身，海軍迷大喊「海鯤號加油！海軍加油！」民眾興奮表示，這次不像前幾次等那麼久，海鯤號越來越早出海，感覺狀況越來越好了。

台船1月30日執行第2次潛航測試後表示，持續進行淺水潛航測試項目，均順利完成預設目標，同時將依照程序書，循序執行各表定項目，以驗證全艦功能、性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。（編輯：李淑華）1150205