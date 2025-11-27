海鯤艦第4度海測軍事迷揮旗打氣 港口即時影像又被消失

潛艦國造專案首艘「海鯤號」潛艦27日清晨從高雄港第2港口緩緩駛出，展開第4次海測，大批軍事迷手持「海軍加油、台船加油、海鯤號加油」紅布條，在高雄港出口處為國造潛艦打氣。（丁治綱攝）

潛艦國造專案首艘「海鯤號」潛艦27日清晨從高雄港第2港口緩緩駛出，展開第4次海測，大批軍事迷手持「海軍加油、台船加油、海鯤號加油」紅布條，在高雄港出口處為國造潛艦打氣。（丁治綱攝）

潛艦國造專案首艘「海鯤號」潛艦27日清晨從高雄港第2港口緩緩駛出，展開第4次海測，台船無人艇「奮進魔鬼魚號」這次也一起伴航出海。（丁治綱攝）

潛艦國造專案首艘「海鯤號」潛艦27日清晨從高雄港第2港口緩緩駛出，展開第4次海測，台船無人艇「奮進魔鬼魚號」這次也一起伴航出海。（丁治綱攝）

潛艦國造專案首艘「海鯤號」潛艦原訂於民國114年11月完成海測交船，但國防部長顧立雄日前坦言11月交船挑戰極大，台船也將面臨每日賠付19萬元違約金，諸多壓力下海鯤艦27日清晨從高雄港駛出，展開第4次海測。（丁治綱攝）

潛艦國造專案首艘「海鯤號」潛艦原訂於民國114年11月完成海測交船，但國防部長顧立雄日前坦言仍處「海測前裝備條件與測試」階段，11月交船挑戰極大，若延遲交艦，台船將面臨每日賠付19萬元違約金，諸多壓力下海鯤艦27日清晨從高雄港第2港口緩緩駛出，展開第4次海測，預計下午返航，值得一提的是台船無人艇「奮進魔鬼魚號」這次也一起伴航出海。

上午7時許已出現大批軍事迷與媒體，在高雄港出海口守候，軍事迷再次手持「海軍加油、台船加油、海鯤號加油」紅布條為國造潛艦打氣，讓人驚喜的是台船無人艇「奮進魔鬼魚號」大約8時許先一步現身；海鯤號大約8時20分從台船船塢駛出，過程中由海軍小艇、海巡艦艇以及無人艇全程護航，甲板上與前幾次一樣有測試人員「站坡」，緩緩出港。

廣告 廣告

根據海測程序，海鯤號需完成浮航、淺水潛航與深水潛航等3階段測試，今明兩天預料將完成潛航前最終準備，模擬未來測試科目。軍事觀察家紀東昀指出，若順利完成第2階段，接下來海鯤號將在水深50公尺內進行潛望鏡深度與簡單潛航，後續進入100至200公尺深海測試，並實施操雷射擊，若測試順利完成即可進入交艦程序。

海鯤艦自6月起已完成3次海測，7月初測試後進入台船乾塢維整，今再次出海，被視為粉碎不利流言的重要行動，海鯤艦首次出港時，紅毛港文化園區的監視器原直播即時影像，之後數次海試被海軍以「國防機密」為由要求關閉，今凌晨畫面也在「11月26日23時57分14秒」突遭關閉，再度引發軍事迷議論。

【看原文連結】