海鯤艦第4次潛航測試 雨中出海軍事迷熱情加油

（中央社記者林巧璉高雄6日電）潛艦國造原型艦海鯤艦連續2天進行潛航測試，今天是海鯤艦第4次潛航測試，高雄一早下雨，但雨勢未澆熄軍事迷的熱情，數十名民眾拉開加油旗幟為海鯤艦加油打氣。

海鯤艦上午9時許駛出港區出海測試，雖然高雄天氣陰雨，仍有不少民眾守候在港邊等候，見到海鯤艦現身時，海軍迷拉開預先準備好的加油旗幟大喊「海鯤號加油！海軍加油！」民眾表示，看著海鯤號在陰雨天出海，很像「乘風破浪的勇者」。

軍事專家紀東昀接受媒體聯訪表示，今天是海鯤艦第10次出海測試、第4次潛航測試；之前共經歷6次浮航測試，每次浮航測試後都會經過一段時間的整備，但從上週開始觀察到每一次潛航測試後，需要調整的時間縮短很多，也代表之前潛航測試後的調整是值得的。

紀東昀說，目前看起來，潛航測試狀況都很順利，每次都是一早出航後測試到晚上才回來，這就代表測試科目有達成當初的目標。

此次海測與昨天一樣，也看見大武級救難艦、台灣國際造船股份有限公司自主研發的「奮進魔鬼魚號」無人船一起出海。

台船昨天未發布新聞稿說明第3次測試情形；1月30日海鯤艦第2次潛航測試後，台船表示，持續進行淺水潛航測試項目，均順利完成預設目標，同時將依照程序書，循序執行各表定項目，以驗證全艦功能、性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。（編輯：梁君棣）1150206