海鯤艦進行第三次下潛測試 驗證水密與感測等各項系統

國造潛艦海鯤號今日進行第三次潛艦測試，確認各系統穩定性與安全性。（圖片來源／吳釗燮 X）

國造潛艦海鯤號今（5）日進行第三次潛艦測試。軍事專家表示，近日頻繁測試代表海鯤艦狀況佳，不需要再進行太多調整，預計將持續進行不同深度與速度的測試。

總部位於泰國的《亞洲軍事評論》（Asian Military Review）近日報導稱，海鯤號在下潛測試中，驗證聲納、推進系統等系統。文章指出，這些試驗重點在驗證船舶的水密性、水下配平、平衡性和穩定性，後續將再進行50至100公尺深度的淺水下潛測試。

《詹氏防衛》（Janes Defense）則指出，海鯤號可說是台灣數十年來最重要的國防自主成就，同時也是為了提升水下威懾力量，以因應來自中國日益緊張的壓力。

軍事專家梅復興日前點出後續有兩大關鍵測試項目，首先是使用呼吸管進行充電的相關測試，這與該艦所採用的6部柴油機構型，與排煙設計有關。

梅復興點出測試兩大關鍵項目，紀東昀評估無須再進乾塢

第二項重點則為水下聲學特徵（噪音），是否能夠符合設計目標，以及台海作戰中靜音能力的需求。

軍事專家梅復興日前點出後續關鍵測試項目，包括 使用呼吸管進行充電與噪音值。（圖片來源／吳釗燮 X）

梅復興強調，這往往是新潛艦設計中，最難以預測和掌握的風險，若能順利解決這些問題，海鯤艦應能較容易通過海測。

台船與海軍近日操作海鯤艦進行頻繁海測，軍事專家紀東昀認為，這代表整體狀況日趨成熟，不需要再進入乾塢做任何調整，即可進行下一個科目的測試。

紀東昀分析指出，海鯤艦今天仍是進行淺水測試，深度預計在100公尺內，先前浮航已有6次測試，未來潛航測試次數「只會多、不會少」。

不同深的耗電量不同，要確認各系統穩定與安全

同時，因為潛艦在不同深度的耗電量不同，所有科目都要反覆進行不同條件的測試，以確保在不同水下環境中都能正常運作。

據悉，海鯤號測試旨在確認水壓、感測、通訊、動力、操作、電力等不同系統的穩定性與安全性。

總統賴清德於1月30日海鯤號首度下潛測試時表示：「這一步是我們海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。」

他強調，接下來會依程序由淺入深完成各項海測，達成全艦功能與性能驗證，以及後續交艦目標。

