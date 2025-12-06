海鯤艦遭爆下水船身側傾20多度 台船發聲斥不實資訊

潛艦國造風波不斷，有媒體爆出海鯤艦下水時船身側傾20多度，引發研發人員高度緊張，更稱海試期間1部主機未回裝。台船公司今（6）日澄清，下水時艦體傾側均在安全範圍，也未有主機未安裝情事。

台船說明，海鯤軍艦首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。另，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備，報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

台船強調，潛艦專案團隊持續戮力執行，對於臆測、不實報導，特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試。

