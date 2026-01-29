海鯤艦首度下潛50公尺 拚6月交艦

潛艦國造原型艦海鯤艦29日上午首度進行潛航測試，駛出高雄港第二港口，潛艦上可見多名國軍人員。（中央社）

記者王誌成∕綜合報導

潛艦國造原型艦海鯤艦二十九日首度潛航測試，上午近十一時駛出高雄港區至近海進行測試，約晚間六時三十分返港。不少軍事迷觀看網路直播為海鯤艦加油，高喊「平安歸來」。

海鯤艦上午近十一時在層層戒備下出海，潛艦上可見多名國軍人員。不少民眾透過網路直播見證海鯤艦結束首次潛航測試回到港區。有網友說「太高興了，台灣歷經無數的困難，終於成為全世界少數能自立建造潛艦的國家」。

軍事專家紀東昀表示，海鯤艦進行淺水域的潛航測試，主要先達到潛望鏡的深度，也就是約十至二十公尺深度，讓艦艇伸出潛望鏡跟呼吸管進行測試。測試也包括聲納、動力系統還有水下計程儀等測試。立委王定宇表示，接下來還有不同深度的測試，及操雷、戰系測評，完成之後能夠交付海軍形成戰力。這艘水面下的戰力，將能夠大幅度提升我國自我防衛的力量。

王定宇表示，這次潛艦進行五十公尺深度的淺層的潛航測試，是台灣潛艦國造非常關鍵的里程碑。接下來還有不同深度的測試，及操雷、戰系的測評都完成之後，能夠交付海軍形成戰力，希望後續的測試能夠順利完成。

軍方人士指出，海鯤號的海上測試將逐步增加深度，首先下潛五十公尺，然後測試一百五十至二百公尺的深度，以確保安全與作戰需求。造成交艦延誤的問題已在外籍顧問協助下解決，台船與海軍希望能在六月順利交艦。

台船公司昨天表示，造艦團隊秉持面對問題、解決問題態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。台船指出，國造潛艦海鯤軍艦首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及此次計畫測試項目；後續將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試（ＳＡＴ），期達成交艦目標。