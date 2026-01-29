海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

國造潛艦海鯤艦昨天首度潛航測試，上午11時由海軍等船艦戒護緩緩航出高雄港第二港口，航向左營外海約10浬的操演區。據了解，海鯤艦進行淺水海域測試，約下潛50公尺，測試聲納、推進系統和水下計程儀，直到晚間近7時返航，歷時約8小時，完成首次潛航測試。

國造潛艦海鯤艦首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影

台船指出，首次執行淺水潛航測試，依海測測試程序書，順利完成潛航下潛及計畫測試項目，海鯤艦將按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質的前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

廣告 廣告

台船1月26日完成海鯤艦淺水潛航前置海上測試，昨天的潛航測試，包括台船、海軍高層都登艦參與測試，其中最高階者包括海軍潛艦256戰隊長魏義文少將，軍方對此並未證實但也沒有否認。

由於高雄港水深只有15到18公尺，難以做潛航測試，一般推測海鯤艦會在左營到高雄港間的海域，測試淺水域操作，這段海域離左營港比較近，有海軍艦隊可戒護，較適合淺水域潛航測試。

昨上午11時，海鯤艦由台船、海軍及港務船、艇戒護下，緩緩航出高雄港第二港口，至左營外海約10浬進行淺水海域潛航測試，測試聲納、動力等系統，海巡署高雄海巡隊編號「10089」海巡艇戒護，禁止其他船隻靠近操演區。

軍事觀察家、逢甲大學助理教授紀東昀說，海鯤艦經過六次浮航和潛航前置測試，昨天首次淺水域潛航測試，在10幾公尺到50公尺的深度進行各科目測試，順利完成就會進入深水域的潛航測試，逐漸增加深度，一直增加到200公尺以上的深度。

紀東昀表示，建造原型艦一般都要六年到八年，全世界建造潛艦最快的是日本，不過比起各國，「海鯤艦還是比較快，只比日本慢，比德國還要快」。

紀東昀說，戰鬥機買得到，但潛艦是買不到的，台灣有潛艦，「對中國來講，是非常大的威脅」，因為一艘潛艦就可牽制整個水面的艦隊，是具有戰略性的武器裝備。

國防部及海軍司令部方面表示，為尊重合約精神，海鯤艦測試進度等相關訊息，均由台船公司統一對外說明。相關官員私下表示，潛艦是國家重要戰略裝備，「國造潛艦」從建造到測試雖然一波三折，但仍期待潛艦部隊最終能順利成軍服勤。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋