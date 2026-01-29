海鯤艦首度潛航測試 學者：若順利6月有機會交艦

國造潛艦原型艦海鯤號今日(29日)在高雄外海展開潛航測試，預計下潛10至20公尺呼吸管深度，測試成功與否將攸關今年(2026年)6月交艦目標。軍事觀察家、逢甲大學助理教授紀東昀受訪表示，若測試順利，6月有機會交艦。

「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計、2020年11月開工後，2025年6月14日第一次浮航測試；從開工迄今5年2個月。台船公司26日執行「潛航前置海測」，主要測試聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項，皆順利完成。今日上午在高雄外海進行首次潛航測試，許多軍事迷一早就到高雄港拉起布條加油打氣。

廣告 廣告

軍事觀察家、逢甲大學助理教授紀東昀接受央廣訪問時表示，此次主要驗證重點包括聲納系統，必須在水下環境中進行完整測試，才能確認探測與接收功能是否正常；其次是動力推進系統，包含水下操控能力、電力系統、電動馬達，以及帶動大軸與螺旋槳的整體推進狀況。

不過，紀東昀直言海鯤艦真正的挑戰並非是單一系統測試，而是「系統整合」。他指出，聲納、推進、魚雷等系統必須高度界接，這是潛艦建造中技術難度最高、最關鍵的一環，將直接影響後續測試與交艦時程。他說：『(原音)比方聲納跟推進系統，還有魚雷系統，都要整合在一起，所以從搜尋目標到計算、然後最後發射魚雷，這樣子整個流程都能夠順暢，必須整合在一起。』

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，從造船工程角度，海鯤艦自廠測、港測、浮航到今日潛航測試，距離正式服役已再向前邁進一大步，具有重要指標意義。

蘇紫雲說明，潛艦潛航測試在國際慣例上採取「階梯式」進行，首先為潛望鏡深度約20公尺，接著逐步下潛至50公尺，之後再以每50公尺為一個階段，藉此驗證艦艇壓力殼、水艙與排水等關鍵系統的安全與效能。他指出，若潛艦在300公尺深度，所承受的水壓每平方英寸約達330磅，約為一般汽車輪胎胎壓的10倍，因此潛航測試時必須格外謹慎。

蘇紫雲指出，最後一道關卡為作戰測評，包括啟動聲納系統，以及進行訓練用水雷、魚雷的發射驗證，若相關測評順利完成，依台船目前評估，海鯤艦在今年上半年具備服役條件「是可信的判斷」。

紀東昀則指出，全世界造潛艦最快的是日本，在二次世界大戰後，日本已經造了64艘以上潛艦；但一般國家建造原型艦都要6至8年，若將海鯤艦與國際造艦經驗相比，「進度並未特別落後」，且以進程推算，有望力拚今年6月交艦。

海鯤號大事記

2015/07/01：恢復「海星小組」運作，並於2016國防預算中納入潛艦設計經費

2017/03/21：啟動設計

2020/11/24：於台船高雄廠區正式開工

2021/11/16：安放龍骨

2023/09/28：命名典禮暨下水典禮，時任總統蔡英文命名為「海鯤軍艦」

2023/10/01：於中信八號浮塢展開泊港測試(SAT)

2025/06/17：首次進行浮航測試，順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試

2025/06/26：第二次海上測試，測試各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力

2025/07/03：第三次海上測試，測試各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能

2025/11/27、28：第四次、第五次海上測試，完成「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統(IPMS)」整備

2026/01/26：第六次海上測試，聲納功能、推進系統及水下計程儀等

2026/01/29：第一次潛航測試，進行驗證聲納功能、動力系統及水下計程儀等各項功能。力拚今年6月底交艦