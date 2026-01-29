海鯤艦首次潛航測試 軍事迷加油（1） (圖)

體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將於3月開打，尋求衛冕的日本隊積極備戰，日媒請到名將井口資仁分析台日兩隊優勢，對此，他表示經典賽會使用的「投球計時器」，因為中職已經有使用，所以相較沒有設置的日本來說較有優勢，另外，井口資仁也認為日本「不會在台日戰派出大谷翔平先發」，首輪會以車輪戰的方式使用投手。

FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 發表留言