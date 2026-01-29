海鯤艦首次潛航測試 軍事迷加油（2） (圖)

台北市 / 綜合報導 空軍春節加強戰備，今(28)日也演練35快砲系統放列任務，其實服役40年的35快砲，因為雷達問題，一度被列入汰除名單，但面對共軍無人機群攻的新型態威脅，35快砲低成本、高射速還有高密度火力彈幕，可以形成阻殺攻擊型無人機的死亡火網，意外的起死回生。向目標掃射形成彈幕，這是空軍35快砲，有了AHEAD彈藥加持，可以在一瞬間，釋放上萬枚的鎢合金破片，形成阻殺攻擊型無人機的死亡火網。機腹一開，上百架的小型無人機全數出動，中共無人機母艦九天，可以瞬間發動，足以癱瘓敵方防空系統的蜂群攻擊。記者楊喻晴說：「35快砲在面對低空，廉價，以及數量龐大的無人機，的威脅的時候，其實它的低成本，以及高射速高密度火網，就成為不可取代的戰略武器。」事實上在海上第一線，我們的海軍艦艇上就有方陣快砲武器系統，每分鐘超過4500發，面對無人機攻擊，方陣快砲能在它撞擊艦體前，就精準破壞無人機動力系統或引爆彈頭，要是無人機躲過攻擊，靠近台灣35快砲系統則有硬殺能力，有機會納入台灣之盾T-Dome，部署在機場與雷達陣地等關鍵設施，進行最後防線的守衛任務。空軍防砲連排長莊立得說：「35快砲後來有構改為GDF-006，它前面可以加裝出速測量器，那給予電子信號後，AHEAD的彈會在目標前40至60公尺爆炸，發射152顆鎢鋼珠，形成一片空中有效的攔截彈幕。」可以說CP值很高的老朋友，35快砲陪伴空軍40年，一度因為雷達問題遭列入汰除名單，如今有了新任務起死回生，面對共軍無人機群，有了大展身手的空間。 原始連結

