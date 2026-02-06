海鯤艦4次海測皆屬「淺水潛航」 後續艦加大「國產化」比例

台船今日證實，海鯤艦4次海測皆屬「淺水潛航」，而後續艦的魚雷管、電瓶將採「國產化」。（台船提供）

國造「海鯤號」潛艦日前完成首次潛航測試，台船今（6）日也召開媒體座談會說明現況。台船高層指出，目前已進行4次海測，皆屬「淺水潛航」，而海測次數則會依實際狀況調整；台船同時透露，後續艦將加大「國產化」比例，目前已包括魚雷管、鋰電池，至於其他其他機械、電子零部件，也盼借助台灣精密的加工技術，協調在本土生產。

台船團隊今日在媒體座談會中證實，海鯤至今已進行4次潛航測試，目前都還在「淺水潛航測試」範圍，不過已超過10至20公尺的呼吸管、潛望鏡深度。而預計測試的次數目前無法確定，因為需要逐步驗證系統，小的問題會修正併在下一次出海驗證，但有些問題則在修正後需重新再安排一次補測，因此潛航次數是會依狀況調整的。

廣告 廣告

董事長陳政宏也透露，海鯤號後續慢慢會去增加「國產化」的比例。他表示，在與本土供應商或是外商合作解決問題時，發現我們有非常多優秀的傳統產業，且過程也非常願意配合我們潛艦的特殊需求進行客製化生產，借助台灣精密的機械、電子加工技術，讓我們對更多零組件在國內生產更有有信心。

總經理蔡坤宗則補充，當初除了在高雄建造海鯤號之外，在基隆廠裡面也有2個廠房，K廠與N廠，當初規畫是想要把它做成聚落，把「魚雷管」以及「鋰電池」建置在基隆廠裡。目前，魚雷管已經會本土化，但地點不一定在基隆，因為每個廠商有自己的想法；不過對台船來說，已經找到了合約商願意配合。

台船強調，其他規畫國產化的項目不便多做說明，一部分是因為會考量國內廠商的後續貿易發展，至於國產比例目前也很難去說明，畢竟計算方式有很多種，包括依重量、品項、數量等。至於國產化的後續艦勢必會與原型艦內裝不同，台船會在控制重量與空間的允許範圍內，進行構型變更。

【看原文連結】