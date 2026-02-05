南部中心／余弘聿、朱弘丞、蘇晟維 高雄報導

在經過了上週的潛航測試之後，國造潛艦海鯤號在5日早上，第三度出海進行潛試，專家就推測，上週回到台船後，台船架起工作架，是在為海鯤號進行檢測，時隔一週就能順利出航，代表進展十分順利，但目前應該還是會在50到100米的淺水深度，持續進行反覆驗證。

海鯤號三度「潛航測試」 反覆50至100公尺水深驗證

國造潛艦海鯤號5日第三度進行潛測。（圖／民視新聞）

早上八點十分，國造潛艦海鯤號，在海巡艦艇的陪同下，出現在高雄港第二碼頭，船上還站著隨船的測試人員，緩緩開向外海，軍事迷早早就來卡位，希望拍到海鯤號的英姿，也有民眾，再度舉起紅布條，要替海鯤號加油打氣。

國造潛艦海鯤號5日第三度進行潛測。（圖／民視新聞）

國造潛艦海鯤號5日第三度進行潛測。（圖／民視新聞）

一月底，海鯤號接連兩天出海進行潛測後，回到台船公司，進行為期一週的精密檢修，確認安全性，軍事專家認為，5日能順利再度出航，出海節奏也比上週來得更快，就代表前一週的測試結果，符合預期，進展十分順利，軍事專家紀東昀認為，「今天或者明天假如都有進行測試順利的話，應該都還是在50公尺到100公尺，這種算是淺海域再進一步的測試。」

國造潛艦海鯤號5日第三度進行潛測，民眾拉紅布條為海軍加油。（圖／民視新聞）

國造潛艦海鯤號5日第三度進行潛測，民眾拉紅布條為海軍加油。（圖／民視新聞）

專家也認為，因為測試需要反復進行，之前的浮航測試，就進行了6次以上，目前的潛航測試，還是會跟上週一樣，維持在50到100公尺的淺海域測試，持續累積數據，確實驗證水下運作正常，才會再繼續往更深水的海域邁進，軍事專家紀東昀說，「在不同的深度因為溫度的改變，還有動力它的速度不一樣，所以它電力的消耗也不一樣，所以它進行，不同的深度、不同的速度的情況下，它所有設備的運作狀況，所以這些測試的科目非常地複雜，所以並不是一、兩次的潛航測試，就可以全部做完。」

海鯤號三度「潛航測試」 反覆50至100公尺水深驗證

國造潛艦海鯤號5日第三度進行潛測，台船自研無人船奮進魔鬼魚，也引起關注。（圖／民視新聞）

不只海鯤號引起關注，台船研發的無人船奮進魔鬼魚號，以及國軍的大武級救難艦也一起跟著同步出港，也成了週四出航的一大亮點，海鯤號測試作業不斷推進，也代表國艦國造的腳步持續向前邁進。

