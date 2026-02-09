海鯤號下潛海測後續預算要解凍了？ 國民黨：審查完後可討論

潛艦國造海鯤號近日進行下潛海測，針對後續預算解凍議題，國民黨立院黨團書記長林沛祥今（9）日表示，若潛艦建造進度確實符合原定規畫，在審查程序完成後，相關經費可望依序解凍。不過他強調，最終仍須提交黨團大會討論，並在充分掌握實際建造進展後才會作出決定。

海鯤號進行下潛測試。（資料圖／中央社）

林沛祥指出，國民黨向來支持強化國防建設，不論是對外軍事採購或國內自主研發武器系統，立法院的職責就是逐筆審查把關，確保每一筆預算編列合理且使用得當。他表示，即便黨團支持國防建設，也不能因此放棄監督職責，相關經費是否解凍，必須建立在完整審查程序與清楚說明的基礎之上。

廣告 廣告

海鯤號後續預算國民黨有望放行。（圖／台船）

國民黨立委吳宗憲則回應外界質疑時表示，時常有聲音指控國民黨反對國防、唱衰潛艦計畫，這樣的說法並不符合事實。他強調，國民黨長期主張強化國防、支持軍事採購，但無法接受來源不明、缺乏完整說明的龐大軍購預算。

吳宗憲進一步指出，針對總額1.25兆元的國防特別條例預算，民眾黨從美方帶回的資訊顯示，美方實際提出的軍購清單金額約3000多億元，與政府編列的預算規模存在明顯落差。他認為，國會有責任釐清這筆差額的用途，確保納稅人的錢用在正確的地方。

延伸閱讀

自民黨大勝高市更右傾？北京：對日政策不因一次選舉而變化

高市大勝牽動台海局勢？鄭麗文： 變「日本有事、台灣有事」了

高市早苗大獲全勝 盧秀燕曝對台灣影響