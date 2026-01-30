海鯤號下潛照片首度曝光！僅露出潛望鏡 台船說明下一步測試規劃

​國造潛艦「海鯤號」在昨日首次進行潛航下潛後，在今（30）日繼續進行測試，台船晚間發出新聞稿表示，繼昨日完成「首次下潛」後，本日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

海鯤號昨日首度進行下潛後，在晚間約莫7時返港，締造海軍造艦新歷史，不過昨日台船並未公布相關照片。今日海鯤號繼續執行潛航，台船也首度公開下潛照片，根據照片顯示，海鯤號下潛到僅剩潛望鏡在水面上，也就是到了潛望鏡深度，但對於實際下潛多少深度，官方並未說明。而民進黨立委王定宇則是在臉書揭露，潛深達到100公尺。

​對於海鯤號實際下潛多少深度，官方並未說明。而民進黨立委王定宇則是在臉書揭露，潛深達到100公尺。（台船提供）

台船表示，將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

