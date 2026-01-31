海鯤號下潛100公尺成功 國安人士：強化第一島鏈水下防衛關鍵節點
台灣國造潛艦「海鯤號」連續2天完成完成潛航測試，標誌我國自主潛艦計畫邁出關鍵一步，國防相關官員指出，此一里程碑不僅代表國防自主能力提升，也在「第一島鏈」戰略框架下，對區域海權平衡與安全態勢具重大意義。
國安人士指出，第一島鏈自日本、台灣延伸至菲律賓，被視為限制中國解放軍海軍進入太平洋深水區的重要防線，而潛艦具備高度隱蔽與嚇阻特性，是島鏈防衛中最具不對稱優勢的戰力。台灣位處島鏈樞紐，若能建立具作戰能力的水下戰力，將可有效牽制對手艦隊行動自由，提升整體防衛縱深。 官員回顧，2001年美國布希政府宣布出售台灣八艘潛艦，與愛國者三型飛彈、P-3C反潛機並列「三項重大軍購」。隨後數年間，潛艦預算在立法院程序委員會遭到反覆封殺，累計多達69次，最終胎死腹中。官員直言，這不僅重挫國防現代化進程，也間接為2005年的「連胡會」鋪路，形同對北京釋出錯誤訊號，其後解放軍對台軍事施壓逐年升高，至今已成常態。 國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，潛艦是台灣防衛作戰中唯一具備「戰略攻勢」性質的武器。依原規畫，該批潛艦最遲應於2015至2018年間全數成軍，若台灣十年前即擁有成建制的水下兵力，解放軍對台動武的成功率勢必大幅下修，「看不見的敵人，才是最致命的嚇阻」。 相關觀點亦獲美方智庫長期研究呼應。美國華府智庫**戰略暨國際研究中心（CSIS）在多份印太安全報告中指出，第一島鏈的穩定性取決於沿線節點能否形成有效的反介入／區域拒止（A2/AD）能力，而台灣的水下作戰能量，被視為島鏈防衛體系能否發揮實質效果的關鍵因素之一。 美國國防研究機構蘭德公司（RAND Corporation）在相關兵棋推演與研究中分析，對於中小型海軍而言，柴電潛艦是在第一島鏈內對抗大型海軍艦隊時，成本效益最高、戰術彈性最大的戰力，可顯著提高對手軍事行動的風險與代價。 此外，專注海軍與潛艦作戰研究的美國「海軍分析中心（CNA）」指出，若第一島鏈沿線國家能部署具實質作戰能力的潛艦部隊，將有助於形成多層次的水下監控與打擊網絡，使解放軍艦隊難以在未被掌握行蹤的情況下突破島鏈防線。 國內軍事人士指出，海鯤號完成首次下潛，代表潛艦國造已進入實質驗證階段，後續仍須通過深潛、武器與整合測試等多項關卡，但就戰略層次而言，其象徵意義已對外釋放明確訊號，有助強化台灣在第一島鏈防衛體系中的關鍵角色。
