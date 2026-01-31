海鯤號下潛50米很夠了？作家曝台海根本不利潛艦作戰：「這載具」是最佳解

斥資500億打造的台灣首艘國造潛艦「海鯤號」，接連兩天進行海測，台船30日公布下潛照片，表示「淺水潛航測試」項目均順利完成預設目標。對於外界「下潛50米」的質疑聲浪，作家「漂浪島嶼」今（31）日在臉書以「台海最適潛艇不是海鯤，而是慧龍」為題指出，事實上，海鯤潛艦下潛50米測試，並能成功浮上來，其實已達台海反登陸標準，因為台海平均深度60米，要進行敵艦伏擊，50米已足夠，何況再深也潛不下去。

漂浪島嶼強調，他所言並非反諷笑話，只是台海太淺不利潛艦作戰，受限地形，台灣現有潛艦很難在台海隱藏伏擊，最多藉助潛射魚叉飛彈發動攻擊，但效果就等同於反艦飛彈。海鯤號同樣不利在台海淺水域作戰，主戰場應在東海、南北海門等，但因這對反登陸功用不大，才有了花大錢爲美國看守島鍊大門之譏。但他也說，反觀解放軍，中國潛艦同樣難在台海作戰，主要區域在深水域，不過因核威懾的戰略目的，遠洋潛艦對中國有其必要。

廣告 廣告

針對台海作戰，漂浪島嶼指出，中國早已研發水下無人載具的，如2019年就曾展出迷你型HSU001，主要功能是在水下偵照。他進一步說因艦體小適合淺水域作戰，加上電池動力無噪音利於隱蹤，且具在台海佈雷封鎖、魚雷攻擊的能力，甚至可作爲運輸潛艦，有助隱匿的渡海作戰，因此即便海鯤號成功量產，守住海門、反介入仍是重點，對台海主戰場殲滅渡海作戰功用不大。他強調，台灣向來想自造戰機、潛艦，如今或可藉自身AI長處，打造適合台海作戰的未來機艦，才是具有實效與時效的武器製造。

漂浪島嶼： ​可以 慧龍號作為 原型潛艦 ​

漂浪島嶼提到，如台灣已研發成功的慧龍號水下無人載具，可以此為原型潛艦，延伸出佈雷、魚雷，甚至本身作為自殺攻擊武器，於台海大量部署隱藏作戰，屆時開戰，大量無人機的蜂群戰術、威力強大反艦飛彈，加上水下攻擊無人載具，構成不對稱戰法的台海阻絕火網，有利於反登陸作戰；事實上，世界各國也開始轉向無人潛艦的發展，如美軍殺人鯨系列，可以遠程遙控作戰。他總結，比起執著於海鯤潛艦的研發，不如深耕慧龍潛艦的改良，加強武力、潛伏時間、改進遠程遙控、AI偵蒐能力等，都是真正有助台海作戰的利器。

更多風傳媒報導

