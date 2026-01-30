海鯤號下潛50米達標 作家提台海地形限制：不如深耕慧龍無人潛艦

國造潛艦原型艦「海鯤號」29日完成首次淺水潛航測試，30日上午10時再度出港海測。（洪浩軒攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」29日完成首次淺水潛航測試，30日上午10時隨即再度出港海測，並於下午4點半順利返港。作家「漂浪島嶼」指出，海鯤潛艦測試結果，已達台海反登陸標準；由於台海平均深度60米，執著於海鯤潛艦的研發，不如深耕慧龍無人潛艦的改良。

「漂浪島嶼」31日在臉書表示，海鯤潛艦下潛50米測試，並能成功浮上來，其實已達台海反登陸標準，因為台海平均深度60米，在台海伏擊敵艦，能夠下潛50米已算足夠，再深也潛不下去。這不是反諷笑話，而是台海太淺，不利潛艦作戰，成為地形上的限制，台灣目前現有潛艦，很難在台海隱藏伏擊，最多藉助潛射魚叉飛彈，遠方發射攻擊，但是效用就如同反艦飛彈。

「漂浪島嶼」進一步指出，海鯤潛艦有著同樣問題，都不利在台海淺水域作戰，作戰區域主要在南北海門，或是東部海域，對反登陸功用不大，於是有著花巨額造艦，爲美國看守島鏈大門之譏。中國潛艦有著同樣問題，也是難以進入台海作戰，只能在南海、東海，甚至太平洋等深水域作戰，但是中國需要遠洋潛艦，因為具有核威懾的戰略目的。

作家說，對於台海作戰，中國早已進行水下無人載具的研發，2019年閱兵展出的迷你型HSU001，主要在水下偵照，在此基礎下，可能已研發出中型的無人水下載具。因為艦體小，適合淺水域作戰，電池動力無噪音，難以被偵查發現，具有在台海佈雷封鎖、魚雷攻擊的能力，甚至可作爲運輸潛艦，有助隱匿的渡海作戰。

「漂浪島嶼」認為，面對台海地形，海鯤潛艦就算海試成功進入量產，重點還是在守海門，以及東部海域反介入，對於台海主戰場，進行殲滅渡海作戰，潛艦功用不大。相對台灣的水下無人載具研發，成為更便宜又具實效的作戰武器，已經研發成功的「慧龍號」水下無人載具，成為原型潛艦，在這個基礎上，可以延伸出佈雷、魚雷，甚至本身作為自殺攻擊武器，能在台海大量部署隱藏作戰。

「漂浪島嶼」續指，未來台海一旦發生戰役，空中大量無人機的蜂群戰術，加上爆炸威力強大的反艦飛彈，以及水下密佈的攻擊無人載具，構成台海阻絕火網，成為極具效率的不對稱戰法，有助反登陸作戰。所以，一直執著海鯤潛艦的研發，不如深耕慧龍潛艦的改良，無論加強武力、潛伏時間，以及去除線控改進遠程遙控，甚至到AI智慧主動偵蒐攻擊的提升，都是真正有助台海作戰的利器。

「漂浪島嶼」表示，其實世界各國，也開始轉向無人潛艦的發展，美國研發殺人鯨系列，航程遠達上萬公里，可以遠程遙控作戰。中國水下無人載具，從近岸偵照，發展到台海作戰，也是針對戰爭形態，打造最適合武器。台灣一直有造戰機、潛艦的心願，或許小型化、AI化的時代，台灣更可以用現有的能力，以及AI的長處，打造適合台海作戰的未來機艦，才是具有實效與時效的武器製造。

