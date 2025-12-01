海鯤號下階段呼吸管潛航 船用柴油引擎經BV認證 顧立雄：無政治性海測

國防部長顧立雄強調，海鯤號沒有「政治性海測」。據了解，下一階段是極為關鍵的呼吸管潛航測試。（圖片來源／台船）

潛艦國造艦海鯤號先前進行海測沒有錨機引發議論，軍方表示，錨機將於12月中回裝，國防部長顧立雄強調，安全已有評估，沒有「政治性海測」。

台船表示，海鯤號後續在調校整備後，將依計畫實施潛航測試。據了解，下一階段是極為關鍵的呼吸管潛航測試。

潛艦使用呼吸管潛航深度，通常在15到20公尺以下，這是因為呼吸管的設計是為了在水面下，為柴電潛艦提供空氣，以便在水下進行充電或換氣。

戰略專家提醒，呼吸管潛航具有高度危險性，要在水下進行充電或換氣測試，會涉及進氣閥開關換氣問題。

以共軍361號潛艦為例，在2003年4月16日，就是因為充電時進氣閥未打開，在短短兩分鐘內，全艦氧氣耗光，全艦70名官兵全數殉職。

錨機12月中回裝，馬文君關切BV無驗證潛艦專用引擎能力

國民黨籍立委馬文君則稱，呼吸管航行時，排煙口會被海水包覆，軍方應說明最大可容許排煙值的海水壓力等資訊。

此外，馬文君認為，海鯤號採用船用柴油引擎算是合理，但是法國驗證公司BV（Bureau Veritas，必維集團），是驗證船舶通用要求的引擎，並無潛艦專用引擎驗證能力，她請軍方再提供相關說明。

海鯤號下階段將進行呼吸管潛航 同時根據相關資料，是採用經法國驗證公司BV認證的船用柴油引擎。（圖片來源／台船）

此外，《鏡報》報導，海鯤號因岸測時錨機故障，進行5次海測試時都沒有錨機，且水密門未完成全系統整合測。

國民黨籍立委徐巧芯在立法院外交及國防委員會質詢時關切，海鯤號急著出港，卻未把官兵與測試人員安全當一回事。

徐巧芯再質疑，測試要有正確數據，上次是潛望鏡沒有用借的，沒有錨機對配重會有影響，下次會缺什麼？

徐巧芯：軍方不要幫台船洗地，海測做高轉速動力測試

「軍方是監督台船，不是要幫忙洗地。」徐巧芯表示，同時台船已換掉鄭文隆、黃正弘兩位董事長，前國安會諮委黃曙光、海軍司令唐華也去職，希望人事能穩定下來。

顧立雄則強調，海鯤號海測秉持安全還是主要考量，沒有做政治性海測，11月完成的時間已經做不到，沒有任何的政治性考量。

海軍參謀長邱俊榮指出，錨機是因原廠測試時，發現有必要更換元件，所以送回原廠進行調校，會制定安全的規範跟風險管理，在符合安全條件下，才會安排海上測試。

邱俊榮稱，潛艦的錨主要是進入狹窄水域或是進出港時，因應緊急狀況作為減速使用，但這次主要是測試主備用動力，同時經過專業團隊、台船、技協、官兵共同的嚴密評估。

邱俊榮並強調，海測時有替代方案，包括主電力、舵機相關因備方案都有，還有拖船警戒和戒護兵力。

邱俊榮也稱，這次海鯤號主要是做高轉速的動力測試，配重要看條件，不需要很精準，平衡不會受到影響，差異並不大，至於錨機會在12月中旬回裝。

(原始連結)





