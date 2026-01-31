海鯤號二次海試下潛！解放軍近距離圍觀？國防部曝動態

國防部今（31）日公布解放軍的台海周邊海、空域最新動態，30日我國自製潛艦原型艦海鯤號（711號）出海進行第二次潛航測試當天，總共偵獲11大陸機艦，不過並沒有軍機飛越台灣海峽中線，顯示大陸軍方沒有針對我國潛艦測試的特殊活動。

海鯤號潛艦1月30日進行第二次潛航測試。(圖/台船)

根據國防部的資料，30日6時到31日6時，國軍共偵獲解放軍機3架次及解放軍艦8艘，持續在台海周邊活動，不過都沒有飛越中線。

在台灣海峽中線以西，30日7時5分到18時10分，僅有主戰機及無人機3架次活動。

(圖/國防部)

由台船公司建造、進入海上測試階段（SAT）的海鯤號潛艦，1月29日航行離開高雄港，首次下潛測試成功；台船公司也證實，當天海鯤號順利完成淺水潛航測試項目。

接著30日海鯤號潛艦再度出港進行淺水潛航測試，台船公司表示，後續將依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵搜裝備、緊急功能及戰鬥管理等測試項目，以驗證全艦的功能、性能。

