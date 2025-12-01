海鯤號交艦跳票遭拔官？ 顧立雄：唐華是轉任國防大學
立法院外交及國防委員會今（1）日邀請國防部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。針對自製潛艦海鯤號（711號）測試延宕、尚未交艦，海軍司令唐華卻調任國防大學校長，顧立雄否認唐華是被拔掉。
顧立雄在會前受訪，對於媒體詢問國軍上將人事異動，唐華被拔掉司令是否與海鯤號有關，他強調，唐華上將現在轉任國防大學，沒有「被拔掉」這樣的講法。
顧立雄說，所有的人事異動，都是由身為三軍統帥的總統做決定，他也會跟總統進行討論。針對唐華上將，也要借用其專業、才幹，在國防大學繼續進行國防改革教育的重大任務。
國防部11月27日發布新聞稿表示，奉總統核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。
此外，針對媒體報導「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」及2026年國防預算案，將整合9大項對美軍購，包括「台灣之盾」（T-Dome）的首批第4套愛國者PAC-3型飛彈系統，並搭配美軍現役的整合戰鬥指揮系統（IBCS），同時性能提升現役9個愛國者防空飛彈連到相同指管構型，顧立雄則回應，相關涉及的軍購事項，有跟美方初步協調。
但顧立雄也表示，有關具體的案項，在美方沒有知會國會之前，我方不對外公開說明，在美方知會國會之後，國防部會再對外說明。
