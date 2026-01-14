海鯤號交艦跳票？黃國昌：第一艘還潛不下去

▲民眾黨主席黃國昌舉行記者會說明訪美行程。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 國造潛艦「海鯤號」原訂去年10月完成海試、11月底交艦，但至今僅完成浮航測試，未進行潛航測試，台船每日依合約遭海軍開罰19萬。對此，民眾黨立委黃國昌今（14）日痛批國造潛艦8艘要花4000億，至今連第一艘都潛不下去。

民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談。黃國昌於今（14）日上午6時抵台，隨即在民眾黨中黨部舉行記者會，報告訪美內容。

廣告 廣告

黃國昌指出，民眾黨支持強化國防，民眾黨前主席柯文哲競選2024總統時也提出GDP 佔國防預算3%的政見，但錢必須花在都刀口上。他舉例，花費4000億建造8艘潛艦，至今第一艘還潛不下去，花4000億丟在這個看不到盡頭的計劃上面這是一個聰明的選擇嗎？如果早知道不會贊成8艘4000億 ，錢不是這樣花的。

黃國昌還說，政府告訴我們時間很危急，最典型的代表就是賴清德總統說2027年中共就要武統台灣，後來他把它改成「2027年中共就已經做好了武統台灣的準備」，在防空上面所需要的F-16戰機，如果要等到2028年、2029年、2030年才能到的話，配合著所謂的「緊急的時程」 ，請問買這些東西買來要做什麼 ？到時候交貨是要交給誰 ？

黃國昌表示，美國國務院這一次所公佈的軍售有40.5億美元的採購案， 要買82套「海馬士」高機動性多管火箭系統，台灣將成爲美國之外擁有海馬士最多的國家，其實這不是新的東西。 之前已經買了28套，現在到了11 套，還有17套沒有到貨，接下來還要再添購82套，他們當然會關心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快閃訪美內容曝光！1.25兆國防特別預算 黃國昌：高比例非軍購

關稅15%談妥了？黃國昌赴美得知：除擴大投資還有其他條件

蘇嘉全接海基會董座 陸委會：一定能為兩岸關係發展作出重要貢獻