海鯤號今再現高雄港 台船：為下次試航準備

國造潛艦原型艦「海鯤號」目前進度仍停留在第5次海測浮航階段，今（21）日下午再度現身高雄港內，但並未出港，疑為即將展開的潛航做準備。對此，負責承造的台船公司說明，今日由台船船塢移出至91號碼頭泊靠，依計畫進行並為下次試航準備，其餘細節不便說明。

回顧測試歷程，海鯤號於去年11月27、28日連續兩天完成第4次及第5次海上浮航測試，測項涵蓋動力系統、空調、航儀、通信、潛望鏡及聲納等關鍵裝備。台船當時評估，相關測試結果已達成預期目標，並於12月5日進塢，進行系統檢查與調校，為後續潛航測試鋪路。

不過，台船縱使不斷測試、修正，仍延遲交艦。國防部先前指出，海鯤艦於去年11月已超過原訂交艦時間，依合約規定開始計罰，每日違約金約新台幣19萬元。待海鯤艦正式達成交艦條件後，海軍將依逾期天數計算總額，並自尚未支付給台船的款項中扣除，相關作業將依合約辦理。

在測試進行同時，台船近期也推出一系列「潛艦知識科普」圖卡，主題涵蓋「水面艦與潛艦的動力系統差異」、「潛艦柴油主機運作方式」等，盼以相對白話的方式，協助外界理解潛艦設計與測試重點。

針對外界頻頻出現的爆料與質疑聲浪，台船去年底發聲明強調，測試過程中團隊持續發現問題、解決問題，並逐步改善缺失，至今並無所謂工程技術瓶頸或無法克服的困難。台船也呼籲媒體善盡查證責任，未來對測試過程中各種揣測性說法，將不再逐一回應。

