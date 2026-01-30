海鯤號今挑戰百米潛航 驗證水下耐壓與通信

海鯤號連續兩日進行潛航測試，今(30)日將挑戰百米深度。(台船公司)

國造潛艦原型艦「海鯤號」（SS-711）海試進入關鍵深水階段。繼昨日成功完成50公尺首次「淺水潛航測試」後，今日（30日）隨即展開第二次測試，挑戰下潛深度100公尺。此次測試重點在於驗證水下耐壓性、通信能力及聲納系統穩定性。台船表示，目前正秉持循序漸進原則執行後續海試，力拚今年6月達成交艦目標，為我國增添具備嚇阻能力的關鍵戰力。





由淺入深：驗證水密與穩定性 海鯤號於今日上午再度出海，進行由淺入深的耐壓測試。相較於首日的50公尺下潛，今日挑戰百米深度，對船體水密性與平衡穩定性是更高難度的考驗。測試項目涵蓋水下航行、靜止穩定性、機動性及戰鬥系統的基礎連結。根據規畫，完成技術測評後，將進入武器模擬射擊（操雷）階段，最後交由海軍進行戰術測評，驗證整體作戰效能。

廣告 廣告





朝野關注：測試完整性為首要 針對測試進度，立法委員徐巧芯指出，海鯤號海試最關鍵的挑戰在於200公尺下潛及最終的戰鬥測試，預估至少還需5次以上測試才算完成。她認為，若能在今年底前順利交艦，已屬相當圓滿。台船則強調，潛艦國造面臨國際環境與中共打壓等諸多困難，造艦團隊正齊心克服萬難，在確保安全與品質的前提下，按部就班達成性能驗證。