海鯤號今日首次潛航測試 台船秀數據駁「工期長、價格高」指控

「海鯤號」將於今（29日）進行首次潛航測試。圖為海鯤號第三次海測照片。（資料照片／台船提供）



國造潛艦原型艦「海鯤艦」日前進行6次海測後，製造商台船昨晚證實，「海鯤艦」將於今（29日）進行首次潛航測試。台船並強調，與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤艦」的工期並未較久，甚至偏快。另外外界常質疑「海鯤軍艦」價格偏高，甚至有500億元的錯誤說法，其實單艦成本只有約380億元，屬中間價位，比韓國、澳洲便宜。

開工迄今5年2個月首次潛航測試 台船：偏快





海鯤艦日前第6次出海進行「淺水潛航前置海上測試」，完成測試聲納、推進系統及水下計程儀等3項裝備，台船昨晚也證實，海鯤艦將在明（29）日進行首次潛航測試。

台船同時指出，「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。這樣的速度，究竟是快還是慢呢？





根據台船列舉的資料顯示，凡是自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級等，因為常包含新技術、新系統的應用，不含設計，自安放龍骨起至交艦的整個工期通常拉長到6~10年。具備成熟潛艇技術的製造國，如日本、德國、瑞典才有可能在成熟產線或改良型時縮短到4年。





台船表示，首次建造潛艦的國家，若是靠先進國家成熟設計直接技術移轉在本地首次建造，例如南韓派員至德國學習建造原型艦，再從德國技轉回本國製造後續艦，約需4~5年。不過也有從先進國家改良設計和技術指導在本國建造的國家，如巴西和西班牙，也需要費時12年以上。





台船進一步表示，毫無建造潛艦經驗、在本地全新設計與製造的國家中，如澳洲柯林斯級在先進國家、單一廠家直接指導下，費時6年半；但網羅各國工程師混合組隊指導海鯤艦，需時約4年多。台船強調，與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤艦」的工期並未較久，甚至偏快。

海鯤艦單艦契約金額379億 台船：屬中價位





同時，台船秀出數據表示，國造潛艦原型艦的整案經費雖然達500億元，其中包括魚雷、廠房設備等經費都在內，並不是單艦造價。





台船表示，「海鯤艦」的單艦契約金額包括人力款12.8億、物料款248.4億、台船建造費用117.8億，合計只有379億餘元。與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤軍艦」價格並未較高，屬於中間等級。

台船指出，尤其是若考量我國很多無法自製的航行裝備與戰鬥系統，也就是所謂的紅區裝備，都需要向先進國家購買，而期間因為中共打壓的因素，許多國家設下出口管制，不賣給我們；所以，在無法有多家商源比價的情形下，裝備價格無法大幅壓低，能有目前如此價位，也屬不易。

台船說，若再進一步與工業條件與我國相仿的南韓與澳洲，首次在先進國家技術指導下製造潛艦的情形相比，「海鯤軍艦」的造價僅其5到8成，算是便宜許多。（責任編輯：卓琦）