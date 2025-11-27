海鯤號今晨浮航出海 奮進魔鬼魚打頭陣 可望今明兩天連續海試

海鯤號展開海測，無人船奮進魔鬼魚搶先亮相。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦(IDS)海鯤號睽違147天後，今(27)日進行第四次海測，台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚搶先亮相，海鯤號緊跟在後，緩緩駛出高雄港，吸引大批在岸邊守候的軍事迷搶拍。軍事專家指出，海鯤號可望今、明連續2天出海，為潛航測試做最後準備。

海鯤號7月3日完成第3次浮航海測後，即進入乾塢進行檢整，9月2日夜間7時移泊至第高雄港91號碼頭，期間發生國安會諮詢委員黃曙光及時任台船董事長的黃正弘相繼請辭，引發外界對海鯤號能否造艦成功質疑，而海鯤號今再度出海海測，可望粉碎不利流言。

廣告 廣告

軍事迷昨在群組爭相走告，今則在岸邊架起相機捕捉畫面，並拉起「海軍加油！台船加油！海昌加油！SS－711加油！海鯤艦加油！256戰隊加油！」布條迎接海鯤號歸來。

軍事迷拉起布條為海鯤號加油。(記者李惠洲攝)

軍事專家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，海鯤號超過合約期限未能交艦，每天會有計罰條款，以台船及海軍角度而言，目前我國有兩艘二次大戰期間潛艦，海軍會希望能安全前提下盡早完成相關測試工作，未來應該最少會有兩次潛航測試，第一次會在較淺海域進行潛望鏡深度測試，甚至在50公尺深度進行簡單的潛航測試；第二次潛航測試會在比較深海域，進行100至200公尺以上的深度，且同步進行操雷射擊，這時要進行作戰系統連線，把聲納獲得的目標提供給魚雷，如果完成操雷射擊，整個測試即告一段落，可以進入交艦程序。

他說，今、明天都會出海測試，這是潛航前最後準備工作，會將未來要進行潛航測試的科目，在浮航狀態進行模擬，讓這段日子調校及系統整合的努力可以完成。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海鯤號四度出港海試 高雄港直播監視器畫面又「被消失」

睽違147天！ 海鯤號可望明天出海測試

不需等2027！ 美海軍首長立軍令：全艦隊「27分鐘」內即刻接戰

買可打500公里的PrSM有譜？ 1.25兆特別預算納「遠程精準打擊飛彈」

