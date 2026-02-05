海鯤號今第3度潛航測試！驚見「魔鬼魚」伴航

國造潛艦原型艦「海鯤號」5日進行第9次出海測試，展開第3次淺水潛航測試，水深預計控制在約100公尺以內。此次測試除由大武級救難艦全程伴航外，台船研製的「奮進魔鬼魚號」無人船也一同出海，引發外界關注。海鯤號今晨約8時從高雄港出港，相較前兩次測試多在上午10、11時許出港，出海節奏明顯加快。

海鯤號第3度潛航測試（資料照片／取自吳釗燮X平台）

今晨港區周邊聚集不少來自各地的軍事迷守候，捕捉海鯤號出海畫面，現場民眾為海軍、台船人員打氣喊出「海鯤號加油！」、「海軍加油！」。大武救難艦與「奮進魔鬼魚號」無人船同步出港，讓此次測試更具話題性。

海鯤號於1月29、30日連續兩天完成淺水潛航測試後，曾連續兩天未再出港，期間停泊於高雄港91號碼頭，帆罩外圍搭設鐵製鷹架，甲板上可見多項測試設備，一度引發外界揣測是否進行系統調整。

軍事觀察家紀東昀分析，近期頻繁出海測試代表艦體與系統狀況良好，無須再返回乾塢進行調校，可直接銜接後續測試科目。此次潛航測試重點在不同深度與航速條件下，反覆驗證動力、聲納及水下通信系統效能。出海節奏加快顯示相關整備作業已趨成熟。

紀東昀指出，潛艦在不同深度下，溫度與耗電量皆會改變，因此相關測試需在各種條件下反覆確認，不可能一蹴可幾。現階段仍會以淺水測試為主，水深約100公尺內，測試不會太快，明天也預計還會出海，等淺水測試成熟後，再往深水潛航測試階段邁進。

海鯤號第3度潛航測試，無人船、大武救難艦伴航（報系資料照）

依據台船日前公布的「潛艦知識科普說明」，潛航可分「呼吸管深度測試」、「淺水潛航測試」與「深水潛航測試」等3階段，逐漸增加測試深度，先是50公尺，再逐步進行至特定測試海域100公尺，直到設計最大潛深為止，以達成潛艦作戰任務需求。

