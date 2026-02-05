海鯤號今第3次潛航測試 無人船、大武救難艦出海伴航

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（5日）上午第9次出海，並進行第3次淺水潛航測試。此為第2次潛航測試畫面。（圖／台船提供）

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（5日）上午第9次出海，並進行第3次淺水潛航測試，由台船研製的「奮進魔鬼魚號」無人船以及大武級救難艦皆一同出海伴航。軍事專家紀東昀表示，海鯤號頻繁海測顯示艦體及系統漸趨成熟，無須再進乾塢進行調校。

今早不到8時30分，海鯤號便駛出高雄港，現場聚集許多軍事迷等候；海鯤號現身後，軍迷也為海軍及台船人員打氣，大喊「海鯤號加油」、「海軍加油」。另外，今天大武級救難艦、「奮進魔鬼魚號」無人船也都一同出海伴航。

海鯤號於1月29日完成首次淺水潛航測試，隔日再度出海測試，時隔不到一周，便再度進行潛航測試。紀東昀分析指出，海鯤號頻繁出海測試，顯示艦體與系統狀況良好，不必再進入乾塢調校，便可進行後續科目測試。

紀東昀說明，潛艦在不同深度的溫度、耗電量皆不同，因此得在各種條件下反覆測試；目前仍以淺水測試為主，今天的深度預計約100公尺內，明天也預計還有海測。

台船先前強調，將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。



