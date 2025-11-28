海鯤號今進行浮航測試 國防部：下一階段是潛航測試

海鯤號今進行浮航測試。（圖／台船提供）

「潛艦國造」原型艦「海鯤號（舷號711）今天（28日）進行第5度的海上浮航測試，國防部官員透露，如果浮航測試一切符合安全規範，下一階段則進潛艦測試，正式測試潛艦在水面下的所有功能。

海鯤號昨日是在147天前進入乾塢執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整後，首度出海測試。根據台船昨晚發布的新聞稿指出，「海鯤軍艦」海試（SAT）計畫，已於27日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。

台船並進一步表示，其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。



