海鯤號今首度潛航測試 綠委曝接下來還有不同深度的測試

國造潛艦海鯤號（編號SS-711）今（26）日在高雄港展開第6次海測，原本傳出將首度潛航測試，力拚6月交艦，但最後仍停留在「潛航準備階段」。（丁治綱攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」今（29）日展開首度潛航測試，直到11時，海鯤號在千呼萬喚下終於現身，前往外海準備淺水潛航測試，預計到傍晚才會返航；民進黨立委王定宇表示，接下來還有不同深度的測試，以及操雷、戰系的測評，都完成之後能夠交付海軍形成戰力，這艘水面下的戰力，將能夠大幅度提升我們國家自我防衛的力量。

王定宇表示，今天潛艦進行50公尺深度的淺層的潛航測試，將是台灣潛艦國造非常關鍵的里程碑，接下來還有不同深度的測試，以及操雷、戰系的測評，都完成之後，能夠交付海軍形成戰力，希望後續的測試能夠順利完成，提升我們保護自己國家、保護我們2300萬家人的能力。

他說，雖然現在期程有往後延，但我們一再的要求就是安全第一、品質達標，能夠如期當然最好，但前兩項才是關鍵，而且台灣造艦相較於其他已經會造潛艦、買裝備也沒有中國阻撓的這些國家，建造速度其實並沒有落後別人，只能說原來海軍設定的期程自我要求過高，事實上是有點困難。

王定宇也提到，首艘的原型艦海鯤軍艦，若扣掉包括工廠、機具機台以及港埠設施等沈入成本，單就這艘原型艦的成本，大約是在380億元左右，相較於其他各國價位落在中等價位，比韓國跟澳洲他們自製潛艦比起來，經費其實比他們還要便宜。

他指出，這艘水面下的戰力將大幅度提升我國自我防衛的力量，更重要的是後續艦的建造，各國的戰略跟潛艦專家都指出，台灣的反艦飛彈、所有的武器系統，如果能再加上8艘以上的現代化潛艦艦隊，將會對渡海攻台的中國解放軍形成致命打擊。

王定宇表示，中國如果妄對台灣發動兩棲登陸作戰，台灣現有的裝備如果能再加上潛艦艦隊，來犯的艦隊將有可能會全數被殲滅，從這裡就可以看得出來，潛艦對台灣來講是一個戰略等級的不對稱戰力，對於台海戰力的再平衡有莫大的幫助。

他強調，只有透過實力來建構和平，跟國際盟友的合作，建構嚇阻力量，這才是真正讓國家永續的真實的和平之道，後續艦的建造與國防年度預算或者國防特別條例相關，希望付委審查能夠儘快按照程序來走。

