海鯤號今首度潛航 下潛50公尺

潛艦國造原型艦海鯤號有重大進展，29日將進行首度潛航測試。台船28日發聲明指出，首艘國造潛艦「海鯤號」海測分3階段，不同深度逐步測試，今首度潛航將先下潛50公尺。台船表示，將力拚今年6月底前交艦。

海鯤號自民國106年3月21日啟動設計，109年11月24日開工，110年11月16日安放龍骨，112年9月28日命名典禮。114年6月14日第一次浮航測試，但後續的潛航測試一直延宕，軍方均強調以安全為優先考量。

據透露，海軍司令蔣正國上將去年12月1日升任後，重要任務之一就是持續執行潛艦國造案，讓海鯤號順利交艦；海軍與台船溝通也相當順暢，海軍內部早就傳出農曆春節前，海鯤號將會進行潛航測試。軍方與台船對海鯤號的首度潛航已規畫好幾個日期，選在今日執行似有提前，據了解原規畫是在2月初。

海鯤號的海上測試區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」3階段，潛航時將逐步增加測試深度，先是50公尺，再逐步進行約150公尺到200公尺深潛，以確保在測試安全下，達成潛艦作戰任務需求。據指出，造成海鯤軍艦交艦延誤的「整合式載台管理系統」問題，已在外籍顧問協助下解決，台船與海軍希望今年6月能夠順利交艦。

台船指出，從命名下水典禮到交艦的時程來看，僅有日本、瑞典、韓國的第二次技轉可以壓縮到2年以內，大部分國家造原型艦也都需要2年多至3年時間，甚至德國的212A也花了3年多。

台船表示，海鯤號從開工迄今已5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月，與其他國家的新造潛艦比較，海鯤軍艦的工期並未較久，甚至偏快。不過，海鯤號交艦進度本訂於去年11月，這個交艦期程也是台船訂的，目前持續因延遲交艦，每天被罰款19萬元。海軍參謀長邱俊榮曾坦言，海鯤號測試時間僅安排6個月，是「過於樂觀」。

潛艦國造首艘原型艦編列逾新台幣500億元，原訂去年4月啟動海測、11月底依約交艦，卻延遲到6月17日才首度海測，歷經6月26日、7月3日、11月27日、11月28日等多次公開測試。

這次首次潛航，誰會跟著上船見證歷史性的一刻，值得觀察。