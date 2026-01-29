海鯤號今首度潛航 軍事迷揮舞國旗守港見證歷史性時刻

遠從台南來的軍事迷，揮舞著自製國旗為海鯤號打氣。（柯宗緯攝）

軍事迷黃小姐則從蚵仔寮騎機車超過2小時到場，手持寫著「耶穌」的紫色旗幟，為海鯤號潛航順利祈禱。（柯宗緯攝）

海鯤號預計今天展開首度潛航測試，但直至9點尚未現身。（柯宗緯攝）

台船表示，26日執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項順利完成，若達到潛航安全條件並經評估後，就會按計畫安排後續「淺水潛航」海上測試。（台船提供）

國造潛艦海鯤號今（29）日展開第7次海測，將進行首度潛航測試，預計將下潛至50公尺，軍事專家推估，今天歷史性的一刻應該會有台船及海軍高層上艦陪同，凝聚造艦信心，而直到9點多海鯤號尚未現身，但高雄港岸邊已經聚集不少軍事迷引頸期盼。

台船指出，海測共分三階段，依序為浮航、淺水潛航與深水潛航，首度潛航將先下潛至約50公尺，後續再逐步推進至150至200公尺深度，確認系統穩定與作戰需求，目標仍鎖定今年6月底前完成交艦。

今晨7點多，高雄港岸邊已有1多名軍事迷守候，架起長鏡頭、專業攝影設備，準備見證歷史性時刻，還有人舉著自製的國旗揮舞打氣。不過直到9點左右，海面仍未見海鯤號蹤影。據了解，今日潛航測試地點位於高雄港外海，測試過程難以從岸上以肉眼直接觀察，卻未澆熄軍事迷的期待。

來自台南的徐姓大學生趁寒假清晨6點多就與家人開車南下，牽著愛犬到港區守候，希望親眼見證國造潛艦首次潛航。另一名軍事迷黃小姐則從蚵仔寮騎機車超過2小時到場，手持寫著「耶穌」的紫色旗幟，為海鯤號潛航順利祈禱。

台船表示，海鯤號自開工至今5年2個月，安放龍骨4年多，命名典禮後也已2年4個月，與國際新造潛艦相比，整體工期並不算久，甚至偏快。

然而，海鯤號原訂去年11月交艦，該時程為台船自行訂定，目前因延宕交艦，仍須每日負擔19萬元違約金，首度潛航測試能否如期推進後續進度，備受各界關注。

